МИД РФ: ЕС не отреагировал на предложение Москвы о гарантиях ненападения

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил «Известиям», что страны Европы до сих пор игнорируют предложение Москвы о взаимных гарантиях ненападения. Из-за этого Евросоюз не может участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине, считает дипломат.

«При этом они (европейцы.— "Ъ") упорно добиваются места у стола переговоров. Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах»,— заявил господин Грушко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил письменно зафиксировать гарантии ненападения в декабре 2025 года. Тогда министр утверждал, что Россия не вынашивает «никаких агрессивных планов» в отношении членов НАТО и стран Евросоюза.