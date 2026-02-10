Войска США нанесли новый удар по судну предполагаемых наркоторговцев
Южное командование Вооруженных сил США заявило об ударе по судну, предположительно использовавшемуся наркоторговцами. Согласно информации командования, судно перемещалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. Погибли два человека, еще один выжил.
Оперативная группа «нанесла смертельный кинетический удар», отмечается в сообщении. После атаки по судну командование Южного командования США уведомило Береговую охрану США о необходимости спасти пострадавшего из воды.
Предыдущий аналогичный удар был нанесен 5 февраля. Атаки на морские суда предполагаемых наркоторговцев проходят в рамках операции «Южное копье», о начале которой власти США объявили в ноябре 2025 года.