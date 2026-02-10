В ООН поинтересовались, когда США выплатит долг по бюджетным взносам

Организация Объединенных Наций ожидает информации о том, когда и в каком объеме США погасят задолженность по бюджетным взносам. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик после недавнего обещания Вашингтона произвести первоначальный платеж в ближайшие недели.

«Мы видели эти заявления. Честно говоря, Генеральный секретарь уже довольно давно поддерживает контакт по этому вопросу с послом Майком Уолцем»,— сообщил господин Дюжаррик (цитата по Reuters). Он добавил, что финансовый контролер ООН также находится на связи с американской стороной: «Нам дали определенные сигналы, теперь мы ждем точных сроков и сумм».

28 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме странам-членам выразил тревогу по поводу финансов организации. Он предупредил, что структуре из 193 стран грозит «неминуемый финансовый коллапс» из-за неоплаченных счетов. Большая часть долга приходится на Вашингтон. К началу февраля долг Вашингтона составил $2,19 млрд. Также США должны оплатить $2,4 млрд за текущие и прошлые миротворческие миссии, а также $43,6 млн за содержание международных трибуналов.

Согласно данным ООН, по состоянию на прошлую пятницу 55 стран полностью оплатили свои взносы в регулярный бюджет на этот год до установленного срока (8 февраля).