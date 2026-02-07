США пообещали внести взнос в бюджет ООН в ближайшее время

США в ближайшее время внесут взнос в бюджет ООН в размере нескольких миллиардов долларов, сообщил постпред страны при организации Майк Уолтц.

«Вы наверняка увидите начальный транш денег очень скоро. Это будет значительная сумма — первоначальный взнос по нашим ежегодным взносам. Я не думаю, что окончательная сумма определена, это будет через несколько недель»,— сказал господин Уолтц Reuters.

Большая часть регулярного бюджета ООН состоит из взносов США. К началу февраля 2025 года Соединенные Штаты должны были внести $2,19 млрд. Кроме того, страна должна оплатить организации $2,4 млрд за текущие и прошлые миротворческие миссии, а также $43,6 млн за трибуналы ООН.