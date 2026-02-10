Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Брянской области превысил 1 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, обвиняемого в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений, превысил 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, сейчас расследование завершено. Сторона защиты приступила к изучению материалов дела.

Николай Симоненко, его сын Юрий и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура были задержаны в июле 2025 года. Мещанский суд Москвы заключил их под стражу. Все они обвиняются по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК) в связи со строительством фортификационных сооружений в приграничных районах. Подозреваемые свою вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обороняй, но проверяй».