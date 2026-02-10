Трамп: США не допустят открытия моста между Онтарио и Мичиганом без доли в проекте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия нового моста между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган до тех пор, пока Вашингтон не получит «справедливую компенсацию».

«Мы начнем переговоры немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также раскритиковал условия строительства моста, заявив, что администрация бывшего президента Барака Обамы совершила ошибку, разрешив Канаде обойти закон «Buy American» и использовать свое сырье вместо американской стали. Вместе с тем он выразил недовольство канадскими тарифами на американские молочные продукты и ограничениями на алкоголь, а также возможной торговой сделкой Канады и Китая.

Проект моста, соединяющего Детройт и Уинсор, финансируется федеральным правительством Канады. По словам господина Трампа, Оттаве принадлежит и канадская, и американская стороны моста. Как отмечает Bloomberg, его открытие планируется после завершения формальных проверок, а расходы должны окупаться за счет сборов с пользователей.