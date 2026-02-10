Минкульт будет проверять фильмы без удостоверения на дискредитацию ценностей

Министерство культуры России с 1 марта начнет проверять фильмы без прокатных удостоверений на предмет дискредитации традиционных ценностей. Для начала проверки потребуется обращение в ведомство, составленное в произвольной форме, следует из опубликованного приказа ведомства.

Для оценки содержания картин Минкульт создаст специальный экспертный совет. При необходимости министерство будет запрашивать позиции научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества. Весь процесс проверки для фильмов длительностью менее 420 минут должен занимать не более 20 дней. Если совет выявит нарушения, ведомство передаст заключение в Роскомнадзор.

В ведомстве уточняют, что если обращение не содержит прямую ссылку на произведение, то подразделение Минкульта, ответственное за сферу кинематографии, должно будет сообщить заявителю, что жалобу рассмотреть невозможно. В приказе не уточняется, должен ли заявитель указывать свое полное имя для подачи жалобы на фильм.

Приказ об утверждении порядка проведении проверки был подписан 29 декабря. На сайте, на котором публикуются государственные правовые акты, он был размещен только вчера, 9 февраля.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Под новое регулирование подпадают онлайн-кинотеатры. В случае выявления в фильмах подобных нарушений стримингу будет отказано в выдаче прокатного удостоверения для проектов

