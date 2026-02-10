Посол: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В декабре-январе поставки нефти из России в Индию сократились до 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов. Дипломат заверил, что несмотря на снижение экспорта, Россия остается для Индии крупнейшим поставщиком нефти.

«С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна»,— сказал господин Алипов в интервью «РИА Новости». Он добавил, что Москва рассчитывает сохранить первое место по поставкам нефти, а также надеется, что местные предприниматели «смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры».

К середине 2025 года поставки российской нефти в Индию достигали 2 млн баррелей в день. Индия начала сокращать закупки после начала давления со стороны Евросоюза и США. По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие предприятия избегают закупок российской нефти со сроком поставки в апреле. Ожидается, что они будут отказываться от закупок и в более длительной перспективе. Reuters отмечает, что к марту поставки планируется сократить до 500–600 тыс. баррелей в день.