Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщили в Росавиации ночью 10 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Временный запрет на прием и выпуск судов введен в связи с требованиями безопасности. В ведомстве уточнили, что согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджика принимает рейсы с 08:30 до 20:00 ежедневно.

На территории Новороссийска объявлена ракетная опасность. Ранее об этом заявил мэр города Андрей Кравченко. В городе работает система оповещения.

София Моисеенко