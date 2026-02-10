Росавиация: в аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на осуществление полетов. Об этом сообщили в Росавиации ночью 10 февраля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Временный запрет на прием и выпуск судов введен в связи с требованиями безопасности. В ведомстве уточнили, что согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджика принимает рейсы с 08:30 до 20:00 ежедневно.
На территории Новороссийска объявлена ракетная опасность. Ранее об этом заявил мэр города Андрей Кравченко. В городе работает система оповещения.