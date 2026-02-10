Французы Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца на Олимпиаде

Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпийских играх. За свое выступление фигуристы получили 90,18 балла.

Вторыми идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (89,72), третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18). Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, до 2023 года представлявшие Россию, занимают 13-е место (77,15).

По итогам ритм-танца в финальную часть прошли 20 дуэтов из 23. Медалисты определятся 11 февраля.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступают вместе с 2025 года. На их счету золото чемпионата Европы и серебро финала Гран-при. Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис. На Играх в Пекине они завоевали золотую медаль.

Таисия Орлова