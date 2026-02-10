Хинштейн предложил разместить белгородцев в курских ПВР

Губернатор Александр Хинштейн заявил, что Курская область должна быть готова помочь белгородцам, спасающимся от последствий обстрелов со стороны Украины. При необходимости региональные власти предоставят им жилье на базе местных пунктов временного размещения, сказал он.

«С точки зрения здравого смысла, наверное, людей надо перевозить в те регионы, где отсутствует ЧС. Но если в моменте нужно будет быстро это сделать, конечно, мы всегда по-братски, по-соседски придем на помощь»,— заявил господин Хинштейн на заседании с правительством Курской области (цитата по «Городским известиям»).

Утром 7 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и приграничным округам Белгородской области. Из-за этого произошли массовые отключения электроэнергии, Белгород столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении. 9 февраля продолжалась ликвидация последствий ударов.

Курская область тоже периодически подвергается обстрелам. В последний раз об атаке на регион господин Хинштейн сообщал вчера. ВСУ ударили по городу Рыльску и Хомутовскому району. Обошлось без пострадавших, отмечал губернатор.

Подробнее о ситуации в Белгороде — в материале «Ъ-Черноземье» «"Не космический корабль строим"».