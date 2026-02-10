«РИА Новости»: избиение сотрудника ФСБ на Кубани заказал глава казачьего корпуса

Исполняющий обязанности директора Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе Краснодарского края заказал избиение сотрудника ФСБ, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Он сделал это после «проверки данных о коррупционных преступлениях».

«(Фигурант.— ”Ъ”) был вызван сотрудниками ФСБ на опрос в рамках проверки информации о преступлениях коррупционного характера. После этого связался с исполнителем для организации избиения сотрудника и его руководителя»,— сказал собеседник агентства.

Казачий корпус в Динском районе еще не начал свою работу. К моменту назначения временный глава не имел ни опыта, ни авторитета среди казачьего сообщества, отмечает «РИА Новости». В марте 2025 года учебному заведению было присвоено имя его деда — полковника Ивана Безуглого, дважды героя труда Кубани, умершего в феврале того же года.

О задержании главы казачьего корпуса СУ СКР по региону сообщило 9 февраля. По информации ведомства, он через знакомого попытался найти исполнителя для нападения на сотрудника ФСБ и его руководителя, предложив за «заказ» 85 тыс. руб. Подозреваемый был задержан при передаче денег.