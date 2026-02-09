Все призеры Олимпиады в Италии 9 февраля

9 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разграно пять комплектов наград.

Фристайл. Слоупстайл (женщины). 1. Матильд Гремо (Швейцария); 2. Айлин Гу (Китай); 3. Меган Олдем (Канада).

Горнолыжный спорт. Командная комбинация (мужчины). 1. Франьо фон Алльмен и Неф Танги; 2. Марко Одерматт и Лоик Мейяр (все — Швейцария); 2. Винцент Крихмайр и Мануэль Феллер (Австрия).

Серебряные медали завоевали сразу две пары, показавшие одинаковое время. Бронзовые награды не вручались.

Конькобежный спорт. 1000 м (женщины). 1. Ютта Лердам (олимпийский рекорд); 2. Фемке Кок (обе — Нидерланды); 3. Михо Такаги (Япония).

Сноуборд. Биг-эйр (женщины). 1. Кокомо Мурасэ (Япония); 2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия); 3. Ю Сын Ын (Южная Корея).

Прыжки с трамплина. Нормальный трамплин (мужчины). 1. Филипп Раймунд (Германия); 2. Кацпер Томасяк (Польша); 3. Рэн Никайдо (Япония); Грегор Дешваден (Швейцария).

Бронзовые награды получили два спортсмена, набравшие одинаковое количество очков.

Медальный зачет Олимпиады в Италии — в материале «Ъ».

Арнольд Кабанов