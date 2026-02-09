Немец Филипп Раймунд выиграл золото Олимпиады в прыжках с трамплина

Немец Филипп Раймунд стал победителем соревнований по прыжкам на лыжах с нормального трамплина на Олимпиаде в Италии. По сумме двух попыток он набрал 274,1 балла.

Серебро взял поляк Кацпер Томасяк (270,7 баллов). Бронзовые медали достались сразу двум спортсменам — японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешваден показали идентичный результат, набрав по 266 баллов.

Все призеры ранее не завоевывали олимпийских медалей. Лидер Кубка мира словенец Домен Превц, взявший на прошлогоднем чемпионате мира два золота и серебро, стал лишь шестым.

Арнольд Кабанов