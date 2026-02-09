На Кубани объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Оповещения с соответствующей информацией жители региона получили от РСЧС.
Фото: Альбина Баразгова
Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без остекления — коридоре или кладовой. Людям на улице рекомендуют укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе.
«Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в сообщении.
«Ъ-Кубань» писал, что на территории Геленджика работают средства ПВО, объявлена беспилотная опасность.