В большинстве регионов Черноземья растет частичная занятость

В третьем квартале 2025 года количество частично занятых жителей выросло по сравнению с аналогичным показателем прошлого года во всех регионах Черноземья, кроме Белгородской области. Об этом говорят результаты исследования, которое провела FinExpertiza.

Самая большая в Черноземье доля частично занятых в общем числе работающих — в Курской области: 16,6%, или 44,8 тыс. человек. За год показатель вырос на 3,6%.

Дальше следует Воронежская область с долей в 15,5%. Здесь частично заняты 77,4 тыс. человек — на 11,8% больше, чем год назад.

В Липецкой области частично заняты 14,8% работающих, или 38 тыс. человек. Показатель вырос на 6,4%.

Следом идет Орловская область с показателем в 13,3%, или 21,3 тыс. частично занятых. За год рост составил 11,2%.

В Тамбовской области таких работников 12,2%, или 26,1 тыс. Их стало больше на 12,6%.

И только в Белгородской области количество частично занятых сократилось на 2,5%, составив 43,7 тыс., или 12,1% работающих.

Аналитики использовали данные Росстата о неполной занятости и движении работников на крупных и средних предприятиях всех отраслей и форм собственности со штатной численностью более 15 человек.

В топ-20 российских регионов по наименьшей доле безработицы во втором квартале 2025-го вошли Тамбовская, Орловская и Курская области.

Юрий Голубь