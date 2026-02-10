Рыба уплывает от учета

Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема продукции. Это говорит о неготовности отрасли к переходу на обязательную регистрацию внебиржевых соглашений с 1 марта, считают в профильных ассоциациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года в добровольном порядке биржам была предоставлена информация не более чем о 0,21% от потенциально заключенного объема сделок по продаже рыбной продукции, составившего 1,8 млн тонн. Такие расчеты приводит Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Они базируются на объеме добычи и в среднем двукратном переходе прав на него — от добытчика переработчику или оптовику и далее в розницу. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), участники рынка предоставили данные о внебиржевых договорах, заключенных на реализацию 3,78 тыс. тонн продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 1 ноября 2025 года рыбопромышленники добровольно регистрируют на биржах сведения о договорах на продажу партий от 10 тонн для 19 видов рыбопродукции, включая минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь и скумбрию. Речь идет как о внутренних сделках, так и о продажах на экспорт, мера затрагивает не менее 60% российского рынка (см. “Ъ” от 4 июня 2025 года). С 1 марта 2026 года процедура станет обязательной. Непредставление информации предполагает штраф для юридических лиц в 300–500 тыс. руб.

В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что мера позволит отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации.

В ФАС заявили “Ъ”, что инструмент позволит отслеживать стоимость, снизит риски спекуляций и повысит прозрачность ценообразования.

В АСРФ считают, что низкий интерес бизнеса к добровольной регистрации сделок демонстрирует неготовность системы к работе. Участники рынка не получили полноценных разъяснений о порядке и составе сведений, передаваемых бирже, отмечают там. При переходе к обязательному режиму у компаний, не накопивших опыт и не отладившие внутренние процессы, могут возникнуть серьезные организационные сложности и издержки, не исключают на бирже ЦТС.

В пресс-службе «Восточной биржи» отмечают, что сейчас участникам рыбопромышленного рынка важно снизить административную нагрузку для соблюдения требований. Площадка стремится предложить рынку инструменты, которые позволят встроить передачу информации в текущие операционные процессы без дополнительной нагрузки. На Петербургской бирже “Ъ” заявили, что вся необходимая подготовка для регистрации договоров площадкой выполнена. С участниками рынка ведется работа, добавили там.

На бирже ЦТС связывают низкие показатели по числу зарегистрированных внебиржевых договоров как с периодом адаптации, так и с институциональной осторожностью бизнеса.

Опасения, по мнению площадки, могут относиться в том числе к сохранности коммерчески чувствительной информации. Но этот вопрос полностью регулирован: в публичном доступе могут оказываться лишь обезличенные, агрегированные данные по объемам и ценам, исключающие идентификацию участников сделок, пояснил представитель биржи.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов считает, что сейчас биржевая торговля как механизм повышения прозрачности навязывается через административное давление и может не учитывать специфику рынка. Риском он считает создание еще одного административного барьера. Хотя представители Петербургской биржи убеждены, что регистрация внебиржевых договоров не несет сложностей. Это доказывает более чем десятилетний опыт работы с такими товарами, как нефть, нефтепродукты, уголь, лес и минеральные удобрения, добавили там.

Биржевые сделки с рыбой дополнительной регистрации не требуют. Но их доля на рынке, по мнению АСРФ, остается незначительной. Представитель биржи ЦТС называет такие соглашения единичными. Обращение к механизмам может происходить в отдельных случаях, например, для тестирования процедур или в рамках выполнения отдельных корпоративных или регуляторных требований, пояснили в компании.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев поясняет, что внебиржевой рынок сейчас позволяет рыбопромышленникам договариваться индивидуально, учитывая специфику партии, размер, историю заморозки, качество, логистику. Регистрация сделок обнажит этот процесс, считает он.

Господин Абелев не исключает, что появление биржевых котировок на рыбном рынке может создать давление на цены: есть опасение, что эти показатели станут формальным ориентиром для налогообложения. Дополнительно эксперт выделяет технические сложности: «Рыбная продукция не отвечает требованиям серийности и массовости, как нефть или зерно».

Александра Мерцалова