Белоусов провел переговоры с генсеком ОДКБ Масадыковым

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Господин Белоусов поздравил господина Масадыкова с назначением на должность. Таалатбек Масадыков занял пост генсека 1 января 2026 года.

«В условиях сложной военно-политической обстановки важно продолжать работу по обеспечению готовности Организации адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы»,— заявил министр обороны России. Он отметил, что за все годы существования ОДКБ многое сделала для развития ее военного потенциала.

Таалатбек Масадыков предложил Андрею Белоусову обсудить вопросы взаимного интереса «о развитии военной составляющей». На встрече они также обсудили развитие коллективных сил ОДКБ, военное образование, мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки в организации.