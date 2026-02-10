Волонтеры просят сделать процесс закрытым

В Санкт-Петербурге районный суд решил запросить результаты организованной Минобороны РФ (МО РФ) проверки, которая проводилась после трагедии с БПЛА-расчетом бойцов с позывными Эрнест и Гудвин. Информация в них содержит сведения о поставках на фронт беспилотников волонтерским движением «КатяВаля». Ранее сестры-гуманитарщицы Корниенко заявили иск к военкору Сапонькову, который опубликовал нашумевшее видео погибших позднее дроноводов, на камеру обвиняющих командование в преступлениях. Они потребовали удалить скандальный ролик, так как он компрометирует их организацию, что плохо отражается на сборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина и Валентина Корниенко

Фото: Скриншот видео ТК «КатяВаля» Екатерина и Валентина Корниенко

Фото: Скриншот видео ТК «КатяВаля»

9 февраля после длительного перерыва Санкт-Петербургский районный суд провел новое слушание по иску, поданному сестрами-блогерами Екатериной и Валентиной Корниенко к военному корреспонденту Роману Сапонькову. Истцы просили суд сделать процесс закрытым, но тот отказал. Создатели волонтерского движения «КатяВаля», напомним, требуют удалить из Telegram-канала журналиста ролик, записанный в сентябре 2024 года бойцами 87-го отдельного стрелкового полка — ныне погибшими младшим сержантом Дмитрием Лысаковским (Гудвин) и подполковником Сергеем Грицаем (Эрнест). На видео бойцы обвинили начальников своего подразделения, включая командира Игоря Пузика с позывным Злой (приходится мужем Екатерине Корниенко) в крышевании наркоторговли и якобы имевшем место воровстве гумпомощи.

В числе прочего в пример нечистоплотности Эрнест и Гудвин привели «восстановленные» БПЛА по цене новых, поставленные «КатейВалей».

На последнем слушании оппоненты вновь проговорили все те же самые доводы. Так, истцы настаивают, что такой контент формирует у пользователей плохое мнение о сестрах, а также об их «недобросовестных действиях при осуществлении поставок техники и гуманитарной помощи в зону СВО». «Это сказывается на доверии к волонтерам. Люди, соответственно, перестают отправлять деньги — это бьет, в первую очередь, по поставкам в армию»,— заявила сторона.

Защита, как и прежде, не видит ничего предосудительного, что журналист попросил командование части и руководителей движения «КатяВаля» на своем ресурсе прокомментировать нападки дроноводов Лысаковского и Грицая. «Мы просто сообщили о том, что есть такая вот информация, где погибшие бойцы обвиняют волонтеров в том числе в поставке восстановленных "мавиков" (квадрокоптеров Mavic) вместо новых»,— пояснил еще раз суду адвокат Алексей Калугин, представляющий интересы военкора.

Операторы БПЛА Эрнест и Гудвин были убиты украинским беспилотником, сбросившим на них противотанковую мину. После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с их гибелью. Организованная проверка подтвердила, что решение о привлечении Сергея Грицая и Дмитрия Лысаковского к боевым действиям было оправданным. Однако ее детали неизвестны широкой публике.

На прошедшем слушании суд постановил истребовать сведения о результатах проверки Минобороны.

Сторона истца снова указала на необходимость удаления видео на основании того, что переданные в 87-й полк коптеры линейки Mavic был новыми, и собирается это доказать.

В своих соцсетях господин Сапоньков также пожаловался, что со стороны Екатерины и Валентины Корниенко на заседания приезжают прямо с фронта военнослужащие. «Свидетели со стороны "Кати-Вали". Их выдергивают и они наматывают четыре тысячи километров до Питера и обратно. Но сторона истца ни разу этих свидетелей не заявляла»,— пишет он.

Примечательно, что господин Калугин также является защитником петербургского ветерана СВО Виктора Каплана (Сократа), который преследовался за самовольное оставление части в ситуации, которая известна как «проблема 500». Боец служил вместе с Эрнестом и Гудвином, оставшись единственным выжившим после атаки БПЛА. Соратники дроноводов называют Сократа главным свидетелем громкого инцидента, который, по их мнению, может дать показания на Злого.

Андрей Кучеров