Курский памятник культуры Дом Пушечникова принят в федеральную собственность

Управление Росимущества в Курской и Белгородской областях приняло в федеральную собственность памятник регионального значения — Дом Пушечникова в Курске, а также участок под зданием, сообщили в ведомстве.

Дом находится по адресу: улица Гайдара, 8. Здание и участок будут закреплены за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Здание было построено в конце XIX века и первоначально принадлежало владельцу магазина обоев Петру Пушечникову. В советский период в доме сначала размещались ясли, а затем — областная медицинская библиотека.

В ноябре в Липецкой области взяли под государственную охрану восемь памятников археологии.

Юрий Голубь