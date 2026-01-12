Кубу раскатали

После введения ограничений на продажу организованных туров в Венесуэлу из-за дестабилизации политической ситуации в стране российские туристы могут переориентироваться на Кубу, Доминиканскую Республику и Мексику. Но рост турпотока из России в эти государства может быть довольно сдержанным. В месяц Венесуэлу посещали лишь 1–2 тыс. туристов из РФ, часть из которых может продолжить организовывать поездки в частном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос туристов из РФ на Венесуэлу может перекинуться на другие страны Карибского бассейна, например, в Доминиканскую Республику, Мексику и на Кубу, рассказала “Ъ” представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предполагает, что путешественники сфокусируются в первую очередь на Кубе. У туристов из России есть возможность переориентироваться на курорты Азии — Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань, считает независимый эксперт туристического рынка Игорь Блинов.

От продаж организованных туров в Венесуэлу российские туроператоры отказались в начале января. 5 января Минэкономики РФ порекомендовало гражданам отказаться от поездок в эту страну, а туроператорам и агентам — прекратить реализацию туров. Причиной стала дестабилизация политической обстановки в стране. Власти США 3 января предъявили президенту страны Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес обвинения во ввозе наркотиков и оружия.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, 5 января, на заседании суда: «Я невиновен. Я порядочный человек. Я все еще президент своей страны».

Последние организованные туристы из России, по словам господина Горина, отправились в Венесуэлу как раз 5 января, за несколько часов до официальной публикации сообщения. Речь шла о 14 путешественниках на рейсе Conviasa. В туроператоре «Русских экспресс» “Ъ” рассказали, что с 3 по 11 января запросов на отдых в Венесуэле от туристов не поступало.

Сейчас отправкой россиян в Венесуэлу занимаются небольшие компании. Например, 11 января анонсы путешествий на остров Маргарита были опубликованы в Telegram-канале туроператора Venetur. Юридическое лицо этой компании ООО «Венетур Русия» контролируется венесуэльской структурой Venezolana de Turismo, следует из СПАРК. Собеседник “Ъ” на туррынке связывает ее с властями страны. Эксперт полагает, что речь идет о продаже не организованных туров, а билетов на самолет и размещения в отелях. Это не нарушает рекомендаций российских властей: авиасообщение сохраняется, частные поездки по-прежнему доступны, поясняет он. Представители самого Venetur “Ъ” оперативно не ответили.

До введения ограничений Венесуэла считалась нишевым туристическим направлением.

Дмитрий Горин считает, что ежемесячно страну могли посещать 1–2 тыс. туристов из России. Эксперт напоминает, что поток существенно сократился в начале декабря после отмены чартерной программы Nordwind из Москвы в Порламар. Эти рейсы были перенаправлены на Кубу. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечает, что Венесуэла особо не пользовалась спросом у российских туристов.

Средний чек поездки в Венесуэлу, по словам Игоря Блинова, составлял 300–320 тыс. руб. на двоих за неделю. Эти расценки, по словам эксперта, сопоставимы с аналогичными турами в азиатские страны, посещение которых предполагает более комфортный перелет.

Дарья Домостроева считает, что примерно 1–2% от общего объема российского выездного турпотока ориентируется именно на карибские направления. Дополнительным стимулом для них может быть открытие прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, о возможности которого в конце декабря сообщало отраслевое издание Tourdom.

Александра Мерцалова