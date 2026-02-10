Как в России боролись с «потребительским экстремизмом»

В декабре 2024 года девелопер «Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на частые случаи, когда покупатели взыскивают с застройщиков штрафы за некачественную, по их мнению, отделку. По данным девелопера, к этому их склоняют юрфирмы, которые поставили это «на поток». В том же году сеть «М.Видео-Эльдорадо» обращалась в МВД и Следственный комитет после волны исков покупателей, которые, по данным продавца, намеренно выводили из строя приобретенные смартфоны, получали заключения экспертов о производственном браке и обращались в суд за выплатами. Об итогах рассмотрения жалоб не сообщалось.

В июле 2025 года в Госдуму был внесен депутатский законопроект, нацеленный на защиту продавцов технически сложных товаров: автомобилей, бытовой техники, электроники. Неустойку за срыв сроков по исполнению обязательств предлагалось сократить до 0,1% от цены товара в день (вместо 1%), а штраф за неудовлетворение требований потребителя — до 10%. Документ вызвал резкую критику Международной конфедерации обществ потребителей и в январе 2026 года был отклонен.

В августе 2025 года министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для покупателей, которые систематически не выкупают заказы на маркетплейсах. По его словам, Минэкономики готово рассмотреть такие меры в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.

16 декабря 2025 года продавцы искусственных елей и новогоднего декора приостановили продажи через маркетплейсы, опасаясь волны возвратов после праздников. В предыдущие годы в январе обратно приходил каждый 14-й новогодний товар, а доля возвратов могла достигать 30–50%. Продавцы указывали, что маркетплейсы позволяют возвращать товары без детального обоснования, в результате чего ели и украшения нередко возвращаются в нетоварном виде и подлежат утилизации.

1 февраля 2026 года вступили в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые затронули вопрос выплаты потребительского штрафа и неустоек со стороны продавца. Документ, в частности, ввел конкретные условия, когда суды могут отказать в назначении штрафа: например, если сам потребитель не дал продавцу возможности урегулировать вопрос до суда или если продавец сорвал сроки из-за проблем у контрагентов.

На сторону продавцов нередко вставал и Верховный суд РФ. Так, в октябре 2024 года он отменил решения нижестоящих судов, взыскавших с продавца телевизора 615 тыс. руб., включая расходы на ремонт, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Покупатель потребовал возместить ремонт техники стоимостью 92,7 тыс. руб., не предоставив документов, подтверждающих оплату ремонта, а сам телевизор уже продал.