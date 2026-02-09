Чистая прибыль российского бизнеса Unicredit выросла на треть в 2025 году

Чистая прибыль российского бизнеса итальянской финансовой группы Unicredit составила €814 млн в 2025 году. Это на 33,3% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании.

Чистый процентный доход составил €730 млн (–16% год к году). Чистый комиссионный доход снизился до €214 млн (–19%). Операционные расходы составили €210 млн (–12,4%). Расходы на резервы выросли на 13,3%, до €168 млн. В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль составила €104 млн против убытка в €22 млн годом ранее.

В 2025 году Unicredit начала активное сокращение бизнеса в России. Лизинговая «дочка» компании продала практически весь долгосрочный портфель контрактов (около 3 млрд руб.) российской компании «ПР-Лизинг».

Подробнее — в материале «Ъ» «Портфельный покидающий».