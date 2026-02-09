Праздник со слезами на устах

Памятные мероприятия-2026, посвященные Великой Отечественной войне, получат смысловые акценты в соответствии с особенностями года. Об этом заявила 9 февраля руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) Елена Малышева. Главными датами станут отмечаемое 22 июня 85-летие со дня начала войны и новый День памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля). Особое внимание в связи с объявленным Годом единства народов России будет также уделено участию «малых родин» в подвиге «большой страны».

На пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 9 февраля замглавы думского комитета по развитию гражданского общества и председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко («Единая Россия») дала официальный старт набору добровольцев для памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Участники организации уже традиционно будут задействованы в акциях по всей стране, а также — в случае прохождения соответствующих испытаний — в проведении парада Победы на Красной площади.

«Волонтеры Победы» рассчитывают, что в этом году им удастся привлечь к торжествам более 200 тыс. человек как в России, так и по всему миру. В этом контексте госпожа Занко рассказала об исторической интеллектуальной онлайн-игре «1418», в которой в прошлом году приняли участие более 80 тыс. человек из 60 стран. Поделиться впечатлениями организаторы попросили «участников из Египта»: на экран по видеосвязи вывели троих детей, и сидящая по центру девочка, представившись на чистом русском языке Алисой Анис, сообщила, что ее команда представляет город Хургада. Правда, сразу сформулировать свою мысль она не смогла, но, взяв пару минут на размышление, рассказала, что игра ей понравилась, а особенно то, что она дает лучше понять историю «своей страны».

В качестве новшества в деятельности «Волонтеров Победы» Ольга Занко анонсировала их участие в организации мероприятий и просветительских акций, приуроченных ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.

Эта новая памятная дата была установлена федеральным законом неслучайно, подчеркнула руководитель НЦИП при президенте РФ Елена Малышева. По ее словам, это часть «системного подхода» государства к защите исторической памяти, который заключается в «расставлении акцентов».

Причем в разговоре о Великой Отечественной войне значение таких «акцентов» растет по мере уменьшения возможностей для прямого диалога между молодежью и ветеранами. Задача приоритизации истории, как пояснила госпожа Малышева,— сделать «нашу позицию народа-победителя незыблемой». Примером такой «системной» работы можно считать недавний проект центра — «обязательный статут исторических событий, фактов» о Великой Отечественной войне. Сейчас этот «статут» используется как образовательная программа, нацеленная на «формирование приоритетов исторической памяти», добавила глава НЦИП.

Елена Малышева назвала и два главных «акцента» в разговоре о Великой Отечественной войне на текущий год. Первый должен затвердить в понимании граждан, что война велась нацистской Германией «на уничтожение». Через эту «суть» войны становится ясно «величие подвига народа России», пояснила госпожа Малышева, связав этот нарратив с 85-летней годовщиной начала войны. Закон о почитании жертв геноцида, по ее словам, был также приурочен именно к этой дате. А второе смысловое зерно госпожа Малышева почерпнула из Стратегии государственной национальной политики: «В ней прямо сказано: нашим приоритетом является сохранение единого исторического пространства». Существование такого пространства, по замечанию чиновницы, основывается в том числе на понимании истории малой родины как истории «всей большой страны».

