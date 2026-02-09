Покупатели поставили спрос ребром

Продажи бензина на Петербургской бирже в начале февраля сократились к предыдущему месяцу почти на треть из-за переориентации накопленных за период запрета на экспорт объемов. Поставки топлива на внутренний рынок, по данным “Ъ”, снизились еще в январе. Участники отрасли указывают, что из-за морозов и снегопадов спрос в России снизился заметнее обычного, что привело к профициту предложения.

Объемы продаж бензина на Петербургской бирже 2–6 февраля сократились на 31%, до 164,29 тыс. тонн, относительно 12–16 января — первой рабочей недели предыдущего месяца. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства. На торгах 9 февраля продажи бензина к 6 февраля сократились на 0,7%, до 34,55 тыс. тонн. Реализация АИ-92 снизилась на 8,3%, до 19,86 тыс. тонн. Продажи АИ-95 выросли на 12%, до 14,58 тыс. тонн.

Показатель снизился после снятия запрета на экспорт бензина для производителей с февраля 2026 года. Для остальных участников рынка эмбарго на зарубежные поставки бензина и дизтоплива продлено до 31 июля. Как сообщали в Минэнерго, исключение для НПЗ необходимо, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей.

По данным “Ъ”, производство бензина в январе сохранилось на уровне предыдущего месяца — около 115 тыс. тонн в сутки. Поставки на внутренний рынок при этом снизились на 4,4% к декабрю, до 105 тыс. тонн в сутки. Выпуск дизтоплива в январе вырос на 4,8% месяц к месяцу, до 236 тыс. тонн в сутки, отгрузки на внутренний рынок сократились почти на 5%, до 134 тыс. тонн.

По словам источника “Ъ”, несмотря на сокращение отгрузок, мороз и снегопады привели к падению потребления бензина, из-за чего на рынке образовался избыток топлива.

Профицит дизтоплива собеседник связывает с недостаточно высокими объемами экспорта и высочайшим уровнем биржевых продаж товара в декабре и январе. Так, 14 января на торгах биржи было продано 105,9 тыс. тонн дизтоплива — это рекорд за историю площадки (см. “Ъ” от 16 января).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко соглашается, что морозы и длинные выходные в январе привели к снижению потребления и спроса. Зимой 2026 года падение спроса оказалось более выраженным из-за погодных условий, что ограничило транспортную активность и снизило розничные продажи, поясняют в аналитической компании «ОМТ-Консалт». Переориентация объемов на экспорт, считают эксперты, не несет рисков для внутреннего рынка, поскольку с середины февраля производители начнут контрактовать уже мартовские поставки.

Ситуацию на внутреннем рынке в том числе стабилизирует завершение ремонтов на некоторых НПЗ к середине зимы, отмечает Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин также оценивает состояние рынка как сбалансированное. Оптовая стоимость бензинов, добавляет он, стабилизировалась в конце января в условиях ожидания снятия эмбарго и формирования комфортного уровня запасов в хранилищах.

Стоимость бензина АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 9 февраля выросла на 0,86%, до 58,48 тыс. руб. за тонну, котировки АИ-95 прибавили 1,17%, до 60,31 тыс. руб. за тонну.

Частичное снятие ограничений сделало зарубежные рынки выгоднее, что стимулировало отток излишков продукции, отмечает Максим Малков. Трейдеры, по его оценке, сфокусировались на розничных продажах накопленного топлива, чтобы освободить мощности до истечения сроков хранения.

В ближайший месяц котировки бензина могут расти, полагает Кирилл Бахтин, связывая динамику с конъюнктурой мирового рынка и размером дисконтов на российское топливо. Более существенное подорожание может произойти весной из-за плановых ремонтов НПЗ, отмечает эксперт. В «ОМТ-Консалт» считают, что биржевая стоимость бензина сохранится на том же уровне до конца февраля. При этом небольшой рост котировок возможен из-за предварительного бронирования мартовских объемов, добавляют аналитики.

Ольга Семеновых