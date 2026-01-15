Дизеля хоть залейся

Биржевые продажи дизтоплива в РФ обновили исторический максимум, достигнув 105,9 тыс. тонн 14 января, тогда как цены на оптовом рынке снизились до минимума за 12 месяцев. Рекордные объемы реализации могут быть связаны со снижением отгрузок и экспортных цен из-за непогоды в портах, а также стремлением компаний нарастить запасы на случай инцидентов на НПЗ.

На торгах Петербургской биржи 14 января было продано 105,9 тыс. тонн дизтоплива — это рекорд за историю площадки, говорится в обзоре Национального биржевого агентства. Объем был на 12,8% выше, чем в предыдущий торговый день, и на 13,7% больше аналогичного периода 2025 года. Динамика продаж, невысокие показатели остаточного спроса и уровень цен демонстрируют сбалансированность рынка, отмечают аналитики. 15 января на бирже реализовано 98,35 тыс. тонн дизтоплива — на 6,7% меньше, чем днем ранее.

Оптовая стоимость дизтоплива снижается с конца декабря — показатели 14 января опустились до минимума за 12 месяцев.

Но 15 января котировки слегка выросли. Так, летнее дизтопливо по индексу европейской части России 15 января подорожало на 0,56%, до 52,35 тыс. руб. за тонну, межсезонное — на 0,91%, до 51,96 тыс. руб. за тонну, зимнее — на 0,86%, до 59,90 тыс. руб. за тонну.

По словам источника “Ъ” в отрасли, предложение дизтоплива превысило спрос. Высокие объемы продаж он связывает с ростом нефтепереработки и сбоями в экспорте из-за штормов в портах. По данным Центра ценовых индексов, поставки дизтоплива из РФ за две недели января снизились более чем на 15% месяц к месяцу. Сейчас вывоз дизтоплива разрешен только для производителей.

В аналитической компании «ОМТ-Консалт» отмечают, что нефтекомпании, стремясь подстраховаться на случай сбоев на НПЗ, могут нарастить запасы и обеспечить повышенный спрос, в том числе на бирже. Потребление может дополнительно увеличиться из-за смещения начала сельскохозяйственных работ на более ранние сроки — с начала июня на конец апреля или начало мая, добавляют там.

В целом, отмечают в «ОМТ-Консалт», рынок дизтоплива на сегодня сбалансирован, но явно выраженного профицита продукции не наблюдается.

На стабильность на рынке также указывает Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что при сохранении текущих объемов предложения существует риск коррекции котировок. На рынке сохраняется активный спрос, а текущие оптовые цены привлекательны для потребителей, продолжает он. Это, добавляет господин Дьяченко, обеспечивает хорошую рентабельность для коммерческих предприятий и независимых АЗС.

Но для нефтекомпаний сложилась напряженная финансовая ситуация, продолжает Максим Дьяченко. Низкие экспортные цены, объясняет он, вынуждают производителей продавать топливо на внутреннем рынке со скидкой около 15% и одновременно платить средства в бюджет, поскольку экспортная альтернатива ниже расчетной цены. Подобное, по его словам, уже происходило в 2020–2021 годах, когда на фоне обвала экспортных цен нефтекомпании также были вынуждены доплачивать в бюджет.

В рознице цены растут. По данным «ОМТ-Консалт», 5–12 января на АЗС дизтопливо в среднем подорожало на 1%, до 75,6 руб. за литр.

Аналитики связывают это с увеличением акцизов на дизтопливо и повышением НДС с 20% до 22%. Акциз на дизтопливо был повышен на 5%, до 12,73 тыс. руб. за тонну с 1 января 2026 года.

В первом квартале 2026 года Кирилл Бахтин ожидает снижения текущих котировок дизтоплива не более чем на 5%. Но, добавляет он, вероятность их повышения появляется при росте цены экспортной альтернативы за счет сужения дисконтов и ослабления курса рубля.

Ольга Семеновых