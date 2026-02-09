В российских школах изучают 76 родных языков

В 64 регионах РФ на уроках родного языка изучается 76 языков, включая русский. Об этом говорят данные мониторинга состояния развития языков народов России за 2025/26 учебный год, на которые обратил внимание “Ъ”.

Всего в системе образования родные языки учит 3,5 млн человек. Больше всего — в рамках школьных занятий (2,7 млн), еще 299,7 тыс.— на дошкольном уровне, и 364,1 тыс.— в качестве внеурочной деятельности. Также 100,6 тыс. получают дополнительное образование в этой сфере. Отметим, в текущем учебном году у первоклассников сократилось количество часов по предметам «Родной язык» и «Родная литература». В Минпросвещения пояснили, что это было сделано для корректировки нормативов нагрузки в соответствии с СанПиН (см. “Ъ” от 5 августа 2025 года).

Отдельно в Минпросвещения указывают, что «продолжается работа по расширению учебно-методического комплекса для преподавания и изучения родных языков и родных литератур». Так, согласно данным мониторинга, в федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) включено 340 рабочих программ по 59 языкам для учебных предметов «Родной язык», «Государственный язык республики Российской Федерации», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». В федеральном перечне учебников представлено 579 учебников по 32 родным языкам.

Напомним, в 2025 году из ФООП были исключены рабочие программы по украинскому языку, который до этого изучался в присоединенных с 2014 года регионах. «Это делается в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире»,— пояснили в ведомстве. Тем не менее общее число рабочих программ растет: два года назад их было 338 по 58 языкам. Увеличилось и число пособий в федеральном перечне: в 2023/24 учебном году там были представлены 436 учебников по 26 родным языкам.

Полина Ячменникова