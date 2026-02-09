Теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Дохе

28-я ракетка мира Анна Калинская пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходит в Дохе. В первом раунде россиянка обыграла испанку Джессику Боусас Манейро, занимающую 45-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1. В следующем круге Анна Калинская сыграет против 18-й ракетки мира американки Эммы Наварро. Теннисистки встретятся на корте во второй раз в карьере, предыдущая встреча осталась за россиянкой.

Турнир, общий призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 14 февраля. В прошлом году победительницей турнира стала американская теннисистка Аманда Анисимова.

Таисия Орлова