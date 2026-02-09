Маск пообещал покрыть расходы на адвокатов для жертв Эпштейна

Предприниматель Илон Маск пообещал помочь жертвам финансиста Джеффри Эпштейна с оплатой услуг адвокатов. Сам бизнесмен вел переписку с Эпштейном в 2012 году, следует из опубликованных Минюстом США файлов по делу.

«Я заплачу за защиту любого, кто скажет правду об этом и на кого за это подадут в суд»,— написал господин Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал пост американского ведущего подкаста Мэтта Уолша. Тот задал вопрос, почему некоторые предполагаемые жертвы Эпштейна отказываются предоставить информацию по делу.

В файлах Эпштейна указано, что в 2012 году Илон Маск написал Джеффри Эпштейну: «В какой день/ночь на вашем острове будет самая безумная вечеринка?». В еще одном сообщении предприниматель спрашивал, планируются ли вечеринки на Сен-Бартелеми. Илон Маск заявлял, что финансист «пытался уговорить» приехать на остров, однако бизнесмен отказался. «Некоторые электронные письма с ним могут быть неверно истолкованы и использованы недоброжелателями для очернения моего имени»,— утверждал господин Маск.

В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации. В том же году он покончил с собой в тюремной камере. В файлах по делу Эпштейна упоминаются имена президента США Дональда Трампа, 42-го американского президента Билла Клинтона, бывшего принца Эндрю, музыканта Мика Джаггера и других.

Подробнее — в материале «Ъ» «Секретные файлы выставили на всеобщее обозрение».