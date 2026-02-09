Число въездов иностранцев в РФ в 2025 году снизилось на 1 млн человек

Погранслужба ФСБ, обратил внимание “Ъ”, опубликовала в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные о въезде в Россию иностранных граждан за январь—декабрь 2025 года.

Всего в прошлом году зарубежные граждане совершили 15,6 млн поездок в РФ, тогда как в 2024 году число визитов в Россию превышало 16,7 млн. В топ-10 стран по количеству визитов вошли Казахстан, Узбекистан, Китай, Киргизия, Абхазия. Замыкает рейтинг Монголия (см. график).

Чаще всего с целью «туризма» в Россию въезжали граждане Китая (834 тыс. визитов); второе место заняла Саудовская Аравия (75 тыс.). У возглавившего рейтинг Казахстана в графе «цель визита» чаще всего упоминается «частная поездка». Отметим, что ранее в статистике погранслужбы ФСБ фигурировали и другие цели визита, например «работа» и «учеба», в обновленных данных их почему-то нет. По итогам трех кварталов 2025 года, как ранее сообщал “Ъ”, граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в большинстве случаев указывали «работу» как цель въезда в Россию.

Иностранцы едут в Россию на фоне ужесточения миграционной политики. С января 2025 года граждане из безвизовых стран могут находиться в РФ лишь 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как раньше). В феврале 2025 года был запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона. Попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. С сентября 2025 года местоположение столичных и подмосковных мигрантов контролируется с помощью мобильного приложения. Попытка обхода контроля геолокации грозит иностранцам включением в реестр контролируемых лиц и высылкой из страны. К началу 2026 года число иностранцев в России снизилось на 10% год к году — до 5,7 млн человек, заявляли в МВД.

Александр Воронов