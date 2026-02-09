Каллас прокомментировала освистывание Вэнса на открытии Олимпиады в Милане

На церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане часть зрителей встретила свистом и неодобрительными возгласами вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жену. Супругов показали на больших экранах стадиона «Сан-Сиро» во время прохода американской делегации. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала такое поведение посетителей мероприятия признаком «европейской гордости».

«Я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость,— приводит слова госпожи Каллас издание Politico.— И это заметно».

В декабре 2025 года США обновили стратегию нацбезопасности. Из документа следует, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону. Кроме того, американское руководство неоднократно призывало страны НАТО повысить расходы на оборону. Генсек альянса Марк Рютте, в свою очередь, говорил, что ЕС не сможет защититься без поддержки со стороны США. Он также отверг идею о создании единой европейской армии.