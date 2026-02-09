В Дагестане главу муниципалитета подозревают в растрате

В Дагестане уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы села Учкент Кумторкалинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2020 году руководитель поселения злоупотребил служебными полномочиями и похитил доверенное ему имущество. Чиновник безвозмездно передал в собственность земельный участок площадью 800 кв. м, принадлежавший муниципальному образованию. Получателем стало лицо, которое не было зарегистрировано в сельском поселении и фактически там не проживало.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения).

Константин Соловьев