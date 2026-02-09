Пуленепробиваемый норвежец

Лидер мировых шахмат Магнус Карлсен пополнил свой послужной список еще одним достижением. Норвежец в третий раз подряд выиграл Speed Chess Championship — чемпионат по очень-очень быстрым шахматам. Правда, в решающем матче ему пришлось потрудиться, чтобы одолеть француза Алирезу Фирузджу, который отчаянно старался, но все-таки уступил шахматному монстру с общим счетом 12:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен (на фото) в пятый раз выиграл Speed Chess Championsip и сравнялся по количеству побед на чемпионате по сверхбыстрым шахматам с Хикару Накамурой

Фото: Luc Bouchon / Chess Магнус Карлсен (на фото) в пятый раз выиграл Speed Chess Championsip и сравнялся по количеству побед на чемпионате по сверхбыстрым шахматам с Хикару Накамурой

Для Магнуса Карлсена с его громадных размеров перечнем всяких достижений и статусом безусловного фронтмена шахмат (пусть без титула чемпиона мира, с которым он добровольно расстался в 2023 году, понаслаждавшись им десять лет) этот успех, несомненно, был очень приятным. Speed Chess Championsip — довольно популярное соревнование. В нем играют в три разновидности блица: с контролем пять минут на партию с добавлением секунды за сделанный ход, три минуты и минута. Последний, жестокий, во всем мире называют «пулей». Запущен проект интернет-платформы Chess.com был в 2016 году, и за все время существования побеждать в нем удавалось только двум шахматистам, двум великим блицерам — Карлсену и американцу Хикару Накамуре. Причем у норвежца перед нынешним розыгрышем, несмотря на успех в двух предыдущих, было меньше титулов, чем у Накамуры,— четыре против пяти. Но вот они сравнялись.

При этом пересечься американскому и норвежскому шахматистам в этом Speed Chess Championship не довелось. Помешал Алиреза Фирузджа. Французский гроссмейстер, ранее, в четвертьфинальной встрече, которая еще проходила в онлайн-формате, выбивший россиянина Яна Непомнящего, справился с Накамурой в полуфинальной — уже в рамках финального офлайн-турнира в Лондоне. И как справился. В концовке, когда играли «пулю», отставал на два балла, но не сдался, сравнял счет и дожал противника в овертайме.

Магнус Карлсен куда спокойнее прошел белоруса Дениса Лазавика, а перед решающим матчем все, конечно, вспоминали, что и в прошлом первенстве он бился за титул с молодым (сейчас ему 22) французом и тогда разделал его под орех. Счет был даже каким-то неприличным — 23,5:7,5. Нынче же борьба была куда интереснее. По ходу первой трети матча из девяти партий, в которых применялся пятиминутный контроль, Фирузджа даже повел в счете и, видимо, в тот момент думал, что приспособился к игре Карлсена, раскусил его.

Не так уж много у норвежца получалось. Но, как выяснилось, француз только разозлил оппонента. За осечкой последовала серия из трех выигранных уже Карлсеном партий.

Как потом выяснилось, добытый им в тот момент запас оказался фатальным для Алирезы Фирузджи. Тот старался как мог, иногда выкручивался из безнадежных ситуаций, иногда загонял своего соперника в хитрые ловушки, заставляя тратить все имеющееся в распоряжении время до капельки, ни в чем в общем ему не уступал, но и настичь никак не мог. Разрыв держался на прежнем уровне. Публика, конечно, ждала от Фирузджи рывка в «пуле» — наподобие того, что он выдал в противостоянии с Накамурой. Но с ним не сложилось: француз признался, что жутко устал к концу матча.

Алексей Доспехов