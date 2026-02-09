Собянин доложил Путину о рекордном числе туристов в Москве

В 2025 году Москву посетило рекордное количество туристов — 26,5 млн человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину.

Число гостей столицы в прошлом году превысило показатели 2024 года (26 млн человек) и 2019-го (25,1 млн), уточнил мэр. Большинство туристов приехали из регионов России, а также из стран БРИКС. Число последних с 2022 года выросло в шесть раз, добавил Сергей Собянин.

На той же встрече господин Собянин доложил главе государства о планах до 2032 года увеличить протяженность столичного метро вдвое по сравнению с 2010-м. В частности, планируется построить 34 станции и 83 км линий метро.