Бывший хоккеист «Спартака» и «Динамо» Артем Федоров умер в 32 года

Нападающий Артем Федоров скончался на 33-м году жизни, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сочи». Причины смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Федоров

Фото: Телеграм-канал ХК «Сочи» Артем Федоров

Фото: Телеграм-канал ХК «Сочи»

«Артем запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искреннем отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком. Хоккейный клуб ''Сочи'' выражает искренние соболезнования родным и близким Артема»,— говорится в заявлении команды.

За «Сочи» Артем Федоров выступал в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2022/23. Также представлял столичные «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Всего в КХЛ форвард провел 376 матчей (с учетом регулярного чемпионата и play-off), в которых набрал 169 (66 голов+103 передач) очков. С 2023 года Федоров не выступал, хотя не объявлял о завершении карьеры.

Таисия Орлова