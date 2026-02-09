Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с разваливающимися медалями
Один из руководителей оргкомитета зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, Андреа Францизи, рассказал, что организаторы проверят заявления о том, что олимпийские медали очень легко разваливаются.
Фото: @alysaxliu
В последние дни несколько спортсменов выложили посты в соцсетях, в которых продемонстрировали, что крепление медалей сломалось и их невозможно надеть на ленту. В числе отметивших это — американская горнолыжница Бризи Джонсон, американская фигуристка Алиса Лью и биатлонисты из Германии.
Как сообщает BBC, с момента летней Олимпиады в Париже, прошедшей прошлым летом, 220 спортсменов обратились к организаторам для замены медалей из-за износа или повреждений. Это соответствует примерно 4% от всех полученных медалей.
Облико минимале
Главные символы Олимпиады-2026 в Италии