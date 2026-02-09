Умер бывший хоккеист «Сочи» Артем Федоров

В возрасте 32 лет скончался экс-хоккеист сочинского клуба Артем Федоров. Ранее он также выступал за «Спартак» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Артем Федоров выступал за хоккейный клуб «Сочи» в сезоне 2022/2023. По данным пресс-службы сочинского клуба, спортсмен был ярким игроком и искренне относился к своему делу. Причина смерти не уточняется.

«Хоккейный клуб "Сочи" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина