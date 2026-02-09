Рябков назвал условие для саммита России и США
Идея саммита России и США существует, но российская сторона не готова ее обсуждать, пока не станет понятно содержание таких контактов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«Как мы видим из практики, такие контакты организуются и могут быть организованы в исторически сжатые сроки. Но, сказав это, не могу не подчеркнуть, что для нас всегда на переднем плане содержательная сторона. Прежде чем мы поймем, в чем она будет состоять, как и что порекомендовать нашему лидеру в данной связи, мы не готовы обсуждать и близко никакие параметры, никакие ориентиры по времени и тем более по месту»,— сказал Сергей Рябков перед встречей шерп стран БРИКС в Нью-Дели.
Российско-американский саммит состоялся в Анкоридже 15 августа 2025 года. Главной темой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стало решение российско-украинского конфликта. Лидеры назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренностей по решению ситуации достигнуто не было.