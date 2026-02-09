Депутату нижегородского заксобрания Дмитрию Колыванову дали 4,5 года колонии

Павловский городской суд признал действующего депутата заксобрания Нижегородской области Дмитрия Колыванова виновным в мошенничестве. 9 февраля ему назначили 4,5 года колонии общего режима, сообщили «Ъ-Приволжье» участники процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Его сообщница Инна Рыжова также получила реальный срок — более трех лет колонии. Приговор фигурантам в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», им инкриминировали вывод денег АО «Павловский опытный механический завод» без согласия учредителя.

По версии следствия, Дмитрий Колыванов, будучи гендиректором организации, дал указание исполнительному директору Инне Рыжовой подготовить фиктивные договоры беспроцентного займа. По поручению подсудимой сотрудники бухгалтерии изготовили эти договоры, после чего средства перевели на счет ООО «Производственная фирма "Агротехмаш"».

Добавим, в случае вступления обвинительного приговора суда в силу заксобрание должно будет лишить Дмитрия Колыванова депутатских полномочий.

Иван Сергеев