Зерно не стало золотом

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский», занимающийся в Ставропольском крае выращиванием зерна, выставили на торги единым лотом за 375,7 млн руб. В состав активов входят земельные участки, сельхозтехника, здания и автомобили. Участники процедуры разошлись во мнениях относительно стартовой стоимости предприятия. Часть кредиторов считает, что цена даже занижена. Однако некоторые эксперты не разделяют эту точку зрения. Они указывают на сложное финансовое положение СПК с отрицательным балансом чистых активов, превышающим стоимость всего комплекса. Это делает задачу практически невыполнимой. Конкурсный управляющий банкрота отметил, что на Ставрополье работают крупные компании, которых могут заинтересовать данные торги.



Конкурсный управляющий СПК «Архангельский» Алексей Анищенко объявил о проведении торгов по продаже зернового предприятия в составе единого имущественного комплекса. Имущество должника расположено в селе Архангельское Буденновского района. Стартовая стоимость — 375,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Торги проводятся в форме открытого аукциона с повышением цены на 5% от начальной стоимости на каждом шаге.

Участникам необходимо внести задаток в размере 20% от стартовой цены — 75,1 млн руб. Заявки принимаются с 9 февраля по 17 марта 2026 года. Итоги аукциона подведут 24 марта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Архангельский» зарегистрирован в 1992 году в селе Архангельское Буденновского района. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Председатель — Иван Токарев. Уставный капитал — 1,7 тыс. руб. Выручка СПК за 2024 год составила 22,4 млн руб., убыток — 8,1 млн руб.

Суд объявил кооператив банкротом в октябре 2025 года, по заявлению самого предприятия. Процедура конкурсного производства продлится до 8 апреля 2026 года. Управляющий установил отсутствие высоколиквидных активов для погашения задолженности и возможности безубыточной работы. По итогам 2024 года, стоимость чистых активов компании составила 424,3 млн руб. Краткосрочные обязательства достигли 599,8 млн руб., что значительно превышает возможности СПК.

В состав активов предприятия входят земельные участки, сельхозтехника, здания, автомобили («Лада», «ГАЗ» и «УАЗ»). Всего — более 220 наименований.

Кроме того, у кооператива в собственности находятся доли в земельных участках, 38 объектов недвижимости. В аренде — 11 участков, на балансе — 23 транспортных средства, мукомольный цех и приемно-очистительная башня.

Всего в составе имущественного комплекса 46 наделов различной площади. Среди лотов представлены как участки в собственности, так и земли, переданные в аренду на различные сроки. Площади варьируются от небольших наделов до крупных массивов общей площадью несколько тысяч га. Самый дорогой участок оценен в 52,9 млн руб. — это надел площадью почти 7,8 тыс. га, переданный в аренду до декабря 2026 года. Наиболее доступный по цене лот стоит 24,7 тыс. руб. при площади 3,6 га и сроке аренды до 2064 года. Большая часть участков находится в общей долевой собственности с различными долями владения.

В декабре 2025 года в суд поступило заявление МИФНС №14 по Ставропольскому краю о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 3,3 млн руб.

По словам Алексея Анищенко, основную ценность банкрота составляют земельные участки и права аренды. «Техника есть, но она частично находится непригодном состоянии. Строения представляют малый интерес, а техника без земли не привлекательна для покупателей. Часть кредиторов полагает, что стартовая стоимость предприятия даже занижена»,— пояснил он.

Управляющий заметил, что объект может заинтересовать крупных сельхозпроизводителей, желающих расширить свои территории. По его мнению, на Ставрополье работают предприятия, которых могут привлечь эти торги.

Однако управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что продажа единого имущественного комплекса в таком составе, при наличии сложного финансового состояния с отрицательным балансом чистых активов, превышающего сумму стоимости самого комплекса, это — задача практически нереализуемая.

«Как правило, потенциальные инвесторы заинтересованы приобретать активы на более выгодных условиях, так как при наличии такого количества движимого и недвижимого имущества и земельных участков, как правило, потребуются дополнительные вложения. Поэтому покупатели будут стремиться сэкономить на приобретении всего лота, а не наоборот. Скорее всего, ситуация закончится тем, что-либо актив будет дробиться, либо цену снизят до наиболее приемлемой для заинтересованных покупателей», — резюмировала эксперт.

Тат Гаспарян