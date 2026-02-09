Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дональд Трамп отреагировал на худшее

Президенту США не понравился Super Bowl, в котором «Сиэтл Сихокс» обыграл «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Финальный матч Национальной футбольной лиги, Super Bowl, состоявшийся 8 февраля в Санта-Кларе, завершился победой «Сиэтл Сихокс» над «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. Впрочем, как обычно, куда больший ажиотаж вызвали не спортивные аспекты этого всеамериканского супершоу. Наибольший интерес вызвало коротенькое шоу в перерыве матча. Главными его действующими лицами стали пуэрто-риканский рэп-исполнитель Бэд Банни и президент США Дональд Трамп, даже несмотря на то что вообще на игру не приехал. По мнению президента США, это было худшее шоу в истории и вообще Бэд Банни подает плохой пример детям.

Рэп-исполнитель Бэд Банни

Рэп-исполнитель Бэд Банни

Фото: Mike Blake / Reuters

Рэп-исполнитель Бэд Банни

Фото: Mike Blake / Reuters

Super Bowl в его уже 60-й редакции в спортивном смысле получился, откровенно говоря, на троечку. Битва защит, а «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» делают основную ставку именно на оборону, вообще редко получается зрелищной, о каком бы виде спорта ни шла речь. Ну а тут «Сиэтл» выкрутил оборонительные способности на какой-то заоблачный уровень. Вообще-то «морские ястребы» — именно так переводится название команды (такой птицы орнитологи не знают, речь, возможно, идет о скопе или поморнике) — не про оборону, а про атаку. Но когда на кону стоит звание сильнейшей команды мира, и ястребы могут уйти в защиту. «Сиэтл» контролировал игру на всем ее протяжении. В первых трех четвертях «ястребы» не позволили набрать «патриотам» ни единого очка.

Публика уже готовилась к тому, что «Нью-Ингленд Пэтриотс» вообще уступит всухую. Такого в истории финалов никогда не случалось.

Но в финальной четверти игроки «Нью-Ингленд» все-таки собрались и счет размочили. На табло к тому моменту уже значилось 19:0 в пользу «Сиэтла», так что игра фактически была сделана. Итоговый счет — 29:13 в пользу «Сиэтла». Для него это второй в истории титул. Не остались без достижения и «патриоты». Вообще-то это одна из наиболее титулованных команд лиги. По количеству побед в Super Bowl — по шесть — она делит первое место с «Питсбург Стилерс». В Сан-Франциско «Пэтриотс» ехали, разумеется, за рекордным, седьмым чемпионством. Но вместо этого получили звание команды, чаще всех терпевшей поражение в финальном матче — их у клуба теперь шесть.

Но Super Bowl потому и считается главным американским шоу, в последние годы стабильно собирающим у телеэкранов более 120 млн американцев, что это история не только про спорт. Это культурный феномен, понять который человеку, не выросшему в американском культурном контуре, чрезвычайно сложно. Как бы то ни было, такая концентрация внимания на одном событии неизбежно ведет к попыткам его монетизации. Чрезвычайно, надо сказать, успешным. Разговоры о том, сколько будет стоить 30-секундный рекламный слот во время очередного Super Bowl, уже давно стали отдельной дисциплиной. Как и соревнование рекламодателей в том, кто представит наиболее запоминающийся ролик. Их снимают специально под событие, и под них делают еще и свои же ролики-тизеры. Так вот в этом году цена на размещение ролика достигала $10 млн — новый мировой рекорд. Шестьдесят лет назад NFL начинала со ставки $37,5 тыс. (с учетом инфляции эквивалент нынешних $382 тыс.). До отметки $100 тыс. лига добралась в 1974 году. До $1 млн — в 1995-м. Рубеж в $5 млн был взят меньше десяти лет назад — в 2017-м. Похоже, к концу десятилетия цена достигнет и $15 млн.

Помимо рекламы, как отмечает журнал Time, хорошие деньги дает продажа билетов (60 тыс. зрителей, собравшихся на Levi’s Stadium, принесли лиге в общей сложности около $400 млн). Плюс наблюдается общее оживление бизнеса в районе проведения матча (власти округа Санта-Клара ожидают эффекта в диапазоне от $400 млн до $600 млн) и существенного роста доходов организаторов азартных игр (Ассоциация игорного бизнеса США оценила объем легальных ставок на финал в $1,76 млрд).

И если уж речь идет про деньги, то надо сказать, что артисты, выступающие в шоу, которое идет в перерыве матча, тоже работают не бесплатно. Им платят аж $1 тыс. в день, строго по ставке профсоюза. Но все равно звезды-миллионеры готовы на многое, чтобы стать хедлайнерами короткого, минут на 13–14, шоу. Все потому, что, как говорится, «без публисити нет просперити». В прошлом году гвоздем программы был Кендрик Ламар (на подтанцовке у него была сама Серена Уильямс). Всего через несколько часов после выступления был зафиксирован рост на 173% прослушиваний его композиций на Spotify. Песня «Not Like Us» взлетела вообще на 430%. А ведь каждое прослушивание — это деньги, и в итоге набегают солидные суммы.

В этом году гвоздей программы было сразу два.

Первый — личность многогранная. Некто Бэд Банни из Пуэрто-Рико (Бенито Антонио Мартинес Окасио является многократным обладателем Grammy, актером, композитором и даже выступает в реслинге). Второй — президент США Дональд Трамп.

Бэд Банни, в репертуаре которого исключительно композиции на испанском и которого в меру сил поддерживали своими песнями, например, Леди Гага и Рики Мартин, продемонстрировал шоу, пафос которого можно свести к фразе «Ребята, давайте жить дружно». Звучали лозунги «Все вместе мы Америка», утверждения из числа «Единственная вещь сильнее ненависти — это любовь», ну и, конечно, «God bless America». Но Бэд Банни его географически расширил. «Боже, благослови Америку, будь то Чили или Аргентина»,— заявил пуэрториканец и далее выдал список из еще двух десятков стран, раскинувшихся в двух Америках.

Как Дональда Трампа освистали на стадионе

У Дональда Трампа выступление Бэда Банни вызвало, похоже, неподдельный интерес. Президент США еще в прошлом году говорил, что не поедет на матч, потому что далеко и долго, и вообще смотреть его не собирается. Но, видимо, все же не сдержался и посмотрел. «Шоу совершенно ужасное, одно из худших в истории! — написал президент США в соцсети Truth Social.— Оно бессмысленное и не отражает наших стандартов успеха, изобретательности и исключительности. Вообще никто не понимает, что этот парень говорит. А танцы были отвратительными. Особенно для детей, которые это смотрели. Это просто пощечина всей стране, которая устанавливает новые стандарты и добивается новых свершений каждый день».

Александр Петров

Супербоул–2026

«Сихокс» лидировали на протяжении матча, выиграв все четыре четверти &lt;br>На фото: нападающий «Сиэтл Сихокс» Джейсон Майерс (номер 5) забивает гол в первом тайме

Фото: Morry Gash / AP

Чемпионский матч NFL прошел в Санта-Кларе, Калифорния на стадионе Levi’s Stadium вместимостью 75 тыс. человек

Фото: Lynne Sladky / AP

Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс» Рамондр Стивенсон (слева) и Джулиан Лав

Фото: Mark J. Terrill / AP

В перерыве шоу традиционно выступают мировые звезды &lt;br>На фото: солист группы Green Day Билли Джо Армстронг

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Пэтриотс» — обладатели шести чемпионских титулов NFL. Это лучшее достижение лиги, которое они делят с «Питтсбург Стиллерз»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица Леди Гага

Фото: Matt Slocum / AP

«Нью-Ингленд Пэтриотс» лидируют по общему количеству чемпионских матчей NFL — всего команда участвовала в 11 финалах

Фото: Godofredo A. VГЎsquez / AP

Ежегодно Супербоул смотрят больше 100 млн зрителей. В прошлом году за трансляцией следили 127,7 млн человек

Фото: Brynn Anderson / AP

Выступление команды чирлидеров «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Фото: Mike Blake / Reuters

Для «Сиэтл Сихокс» это второй чемпионский титул в истории. Команда уже выигрывала решающий матч в 2014 году, одержав победу над «Бронкос» со счетом 43:8

Фото: Godofredo A. VГЎsquez / AP

Справа налево: владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт, его супруга Дана Блумберг, президент клуба Джонатан Крафт с сыном Джейкобом и певец Джон Бон Джови с женой Доротеей Херли

Фото: Carlos Barria / Reuters

Игроки в первом тайме матча

Фото: Matt Slocum / AP

Полузащитник «Сиэтл Сихокс» Дерик Холл

Фото: Morry Gash / AP

Футболист команды «Сиэтл Сихокс» Эй Джей Барнер на автограф-сессии перед игрой

Фото: Brynn Anderson / AP

Ввод мяча в начале матча

Фото: Charlie Riedel / AP

Певец Bad Bunny исполнил трек Titi Me Pregunto на поле сахарного тростника, специально построенном для выступления. Вопреки ожиданиям, что артист использует сцену для резких политических заявлений против Дональда Трампа и миграционной службы ICE, рэпер транслировал со сцены пацифистское послание: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь»

Фото: Stephen Lam / San Francisco Chronicle / AP

Болельщики «Сиэтл Сихокс»

Фото: Mike Blake / Reuters

В этом году состоялся 60-й по счету Супербоул, проводящийся ежегодно с 1967 года

Фото: Julio Cortez / AP

Чирлидерши «Сиэтл Сихокс» в перерыве матча

Фото: Doug Benc / AP

Джейсон Майерс из «Сиэтл Сихокс» забивает гол

Фото: Mike Blake / Reuters

Во время Супербоула прошла свадебная церемония. Пара, попавшая в трансляцию, ранее просила рэпера Bad Bunny спеть на их свадьбе, артист же предложил им организовать бракосочетание прямо на матче

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Гендиректор компании Apple Тим Кук (слева)

Фото: Mike Blake / Reuters

Игроки команд «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Фото: Darren Yamashita-Imagn Images / Reuters

Стюарды призывают болельщика к порядку во время матча

Фото: Mike Blake / Reuters

Цены на рекламу, которую телеканал NBC показывал во время трансляции Супербоула, достигли рекордных значений: некоторые бренды заплатили более $10 млн за 30-секундный рекламный слот&lt;br> На фото: чирлидерши в перерыве после первого тайма игры

Фото: Sue Ogrocki / AP

Игроки команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и футболист «Сиэтл Сихокс»

Фото: Morry Gash / AP

Болельщики в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, наблюдают за выступлением рэпера Bad Bunny

Фото: Alejandro Granadillo / AP

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдональд празднует победу команды. Матч завершился со счетом 29:13

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Певица Коко Джонс перед матчем

Фото: Charlie Riedel / AP

Игроки команды «Сиэтл Сихокс» и футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Фото: Scott Strazzante / San Francisco Chronicle / AP

Салют в честь победы «Сиэтл Сихокс» на стадионе Levi’s Stadium

Фото: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдональд (справа) и квотербек Сэм Дарнольд (слева) с Кубком Винса Ломбарди

Фото: Matt Slocum / AP

