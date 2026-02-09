Дональд Трамп отреагировал на худшее

Финальный матч Национальной футбольной лиги, Super Bowl, состоявшийся 8 февраля в Санта-Кларе, завершился победой «Сиэтл Сихокс» над «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. Впрочем, как обычно, куда больший ажиотаж вызвали не спортивные аспекты этого всеамериканского супершоу. Наибольший интерес вызвало коротенькое шоу в перерыве матча. Главными его действующими лицами стали пуэрто-риканский рэп-исполнитель Бэд Банни и президент США Дональд Трамп, даже несмотря на то что вообще на игру не приехал. По мнению президента США, это было худшее шоу в истории и вообще Бэд Банни подает плохой пример детям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэп-исполнитель Бэд Банни

Фото: Mike Blake / Reuters Рэп-исполнитель Бэд Банни

Фото: Mike Blake / Reuters

Super Bowl в его уже 60-й редакции в спортивном смысле получился, откровенно говоря, на троечку. Битва защит, а «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» делают основную ставку именно на оборону, вообще редко получается зрелищной, о каком бы виде спорта ни шла речь. Ну а тут «Сиэтл» выкрутил оборонительные способности на какой-то заоблачный уровень. Вообще-то «морские ястребы» — именно так переводится название команды (такой птицы орнитологи не знают, речь, возможно, идет о скопе или поморнике) — не про оборону, а про атаку. Но когда на кону стоит звание сильнейшей команды мира, и ястребы могут уйти в защиту. «Сиэтл» контролировал игру на всем ее протяжении. В первых трех четвертях «ястребы» не позволили набрать «патриотам» ни единого очка.

Публика уже готовилась к тому, что «Нью-Ингленд Пэтриотс» вообще уступит всухую. Такого в истории финалов никогда не случалось.

Но в финальной четверти игроки «Нью-Ингленд» все-таки собрались и счет размочили. На табло к тому моменту уже значилось 19:0 в пользу «Сиэтла», так что игра фактически была сделана. Итоговый счет — 29:13 в пользу «Сиэтла». Для него это второй в истории титул. Не остались без достижения и «патриоты». Вообще-то это одна из наиболее титулованных команд лиги. По количеству побед в Super Bowl — по шесть — она делит первое место с «Питсбург Стилерс». В Сан-Франциско «Пэтриотс» ехали, разумеется, за рекордным, седьмым чемпионством. Но вместо этого получили звание команды, чаще всех терпевшей поражение в финальном матче — их у клуба теперь шесть.

Но Super Bowl потому и считается главным американским шоу, в последние годы стабильно собирающим у телеэкранов более 120 млн американцев, что это история не только про спорт. Это культурный феномен, понять который человеку, не выросшему в американском культурном контуре, чрезвычайно сложно. Как бы то ни было, такая концентрация внимания на одном событии неизбежно ведет к попыткам его монетизации. Чрезвычайно, надо сказать, успешным. Разговоры о том, сколько будет стоить 30-секундный рекламный слот во время очередного Super Bowl, уже давно стали отдельной дисциплиной. Как и соревнование рекламодателей в том, кто представит наиболее запоминающийся ролик. Их снимают специально под событие, и под них делают еще и свои же ролики-тизеры. Так вот в этом году цена на размещение ролика достигала $10 млн — новый мировой рекорд. Шестьдесят лет назад NFL начинала со ставки $37,5 тыс. (с учетом инфляции эквивалент нынешних $382 тыс.). До отметки $100 тыс. лига добралась в 1974 году. До $1 млн — в 1995-м. Рубеж в $5 млн был взят меньше десяти лет назад — в 2017-м. Похоже, к концу десятилетия цена достигнет и $15 млн.

Помимо рекламы, как отмечает журнал Time, хорошие деньги дает продажа билетов (60 тыс. зрителей, собравшихся на Levi’s Stadium, принесли лиге в общей сложности около $400 млн). Плюс наблюдается общее оживление бизнеса в районе проведения матча (власти округа Санта-Клара ожидают эффекта в диапазоне от $400 млн до $600 млн) и существенного роста доходов организаторов азартных игр (Ассоциация игорного бизнеса США оценила объем легальных ставок на финал в $1,76 млрд).

И если уж речь идет про деньги, то надо сказать, что артисты, выступающие в шоу, которое идет в перерыве матча, тоже работают не бесплатно. Им платят аж $1 тыс. в день, строго по ставке профсоюза. Но все равно звезды-миллионеры готовы на многое, чтобы стать хедлайнерами короткого, минут на 13–14, шоу. Все потому, что, как говорится, «без публисити нет просперити». В прошлом году гвоздем программы был Кендрик Ламар (на подтанцовке у него была сама Серена Уильямс). Всего через несколько часов после выступления был зафиксирован рост на 173% прослушиваний его композиций на Spotify. Песня «Not Like Us» взлетела вообще на 430%. А ведь каждое прослушивание — это деньги, и в итоге набегают солидные суммы.

В этом году гвоздей программы было сразу два.

Первый — личность многогранная. Некто Бэд Банни из Пуэрто-Рико (Бенито Антонио Мартинес Окасио является многократным обладателем Grammy, актером, композитором и даже выступает в реслинге). Второй — президент США Дональд Трамп.

Бэд Банни, в репертуаре которого исключительно композиции на испанском и которого в меру сил поддерживали своими песнями, например, Леди Гага и Рики Мартин, продемонстрировал шоу, пафос которого можно свести к фразе «Ребята, давайте жить дружно». Звучали лозунги «Все вместе мы Америка», утверждения из числа «Единственная вещь сильнее ненависти — это любовь», ну и, конечно, «God bless America». Но Бэд Банни его географически расширил. «Боже, благослови Америку, будь то Чили или Аргентина»,— заявил пуэрториканец и далее выдал список из еще двух десятков стран, раскинувшихся в двух Америках.

У Дональда Трампа выступление Бэда Банни вызвало, похоже, неподдельный интерес. Президент США еще в прошлом году говорил, что не поедет на матч, потому что далеко и долго, и вообще смотреть его не собирается. Но, видимо, все же не сдержался и посмотрел. «Шоу совершенно ужасное, одно из худших в истории! — написал президент США в соцсети Truth Social.— Оно бессмысленное и не отражает наших стандартов успеха, изобретательности и исключительности. Вообще никто не понимает, что этот парень говорит. А танцы были отвратительными. Особенно для детей, которые это смотрели. Это просто пощечина всей стране, которая устанавливает новые стандарты и добивается новых свершений каждый день».

Александр Петров