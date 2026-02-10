Объем промышленного производства в Воронежской области не изменился за год

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Воронежской области остался на уровне 2024-го и составил 100% (соотношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в прошлом году; ИПП). Это следует из данных Воронежстата.

При этом в декабре прошлого года ИПП вырос на 1,1% в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем 2025 года — на 15,1%. В прошлом году относительно 2024-го объем производства увеличился в электро- и теплоэнергетике (+2,2%) и обрабатывающих производствах (+0,4%). Снижение выпуска зафиксировано в добывающей промышленности (-16,1%), а также в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (-7,1%).

Максимальный рост за год продемонстрировало производство компьютеров, электронных и оптических изделий, увеличившее выпуск на 33,7%. Также значительную динамику показали обрабатывающие отрасли: производство готовых металлических изделий (+9,9%), прочих транспортных средств (+6,3%), изделий из древесины (+5,3%) и кожи (+5,1%). В то же время существенное снижение произошло в автомобилестроении, где объемы сократились на 45,1%. Также сокращение производства зафиксировано в текстильной промышленности (-23,8%), в секторе ремонта и монтажа машин (-19,7%), при изготовлении лекарственных средств (-19,1%) и создании одежды (-15,6%).

В 2025 году общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленного комплекса Воронежской области достиг 1,3 трлн руб. В отраслевой структуре этого объема абсолютно доминировали обрабатывающие производства, обеспечившие 82,7% от общей суммы. На энергетический сектор пришлось 14,3%, в то время как доля сферы водоснабжения и обращения с отходами составила 2,0%, добывающей промышленности — 1,0%. При этом совокупный оборот всех предприятий региона за год составил 4,4 трлн руб. Из этой суммы 1,4 трлн руб., или 31,5%, было сформировано именно предприятиями промышленных видов экономической деятельности.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что ИПП в Курской, Орловской, Воронежской и Липецкой областях упал за три квартала 2025-го.

Кабира Гасанова