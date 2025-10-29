Промышленность в четырех регионах Черноземья упала за три квартала 2025-го

За январь–сентябрь 2025 года индекс промышленного производства (ИПП, характеризует отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в четырех регионах Черноземья показал отрицательную динамику относительно аналогичного периода 2024-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата.

Наибольший спад промышленного производства зафиксирован в Курской области , где ИПП серьезно ушел в зону падения и составил 92,1%, что означает снижение на 7,9%. При этом показатель ИПП в добыче полезных ископаемых составил 102,8%.

Также отрицательная динамика наблюдается в Орловской области — ИПП составил 95,9%, соответственно, темпы производства уменьшились на 4,1%.

В Воронежской (ИПП — 99,5%) и Липецкой (99,5%) областях спад произошел на 0,5%.

В то же время в Тамбовской и Белгородской областях за девять месяцев 2025-го зафиксирована положительная динамика промышленного производства. Оно показало рост относительно аналогичного периода 2024-го на 4,8% и 1% соответственно.

ИПП в Тамбовской области составил 104,8% за три квартала. При этом рост произошел только в обрабатывающем производстве (ИПП — 106%).

В Белгородской области ИПП за девять месяцев составил 101%. Рост показали две ключевые отрасли: добыча полезных ископаемых (102,7%) и обрабатывающее производство (100,2%).

