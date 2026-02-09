Мигранты с доходом ниже прожиточного минимума не смогут получить рабочий патент

Трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход будет ниже прожиточного минимума. Соответствующие изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов заседания комиссии.

Согласно поправкам, трудовые мигранты будут «обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении» не ниже уровня прожиточного минимума с учетом «регионального коэффициента» (цитата по ТАСС). Это правило не будет применяться при первичном получении патента и в отношении работающих исключительно у физических лиц для личных нужд, отмечается в документе.

6 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении правил медосвидетельствования для мигрантов. Согласно документу, иностранцы, прибывающие в Россию для работы, учебы и других целей на срок свыше 90 дней, должны будут пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики в первый месяц, а затем проходить эту процедуру ежегодно. Нарушителей будут штрафовать на 25–50 тыс. руб.