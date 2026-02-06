Комитет ГД одобрил ужесточение правил медосвидетельствования мигрантов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении правил медосвидетельствования мигрантов. Документ предполагает, что иностранцы, прибывающие в Россию для работы, учебы и других целей на срок свыше 90 дней, должны будут пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ и наркотики в течение месяца, а затем проходить эту процедуру ежегодно. Нарушителей предлагается штрафовать на 25–50 тыс. руб.

Проект поправок в «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и КоАП РФ внесла на рассмотрение 16 января группа из 427 депутатов всех фракций, в том числе спикера парламента Вячеслава Володина. КоАП предложено дополнить ст. 18.11–1 о штрафах в 25–50 тыс. руб. и выдворении из страны за отказ и уклонение от таких тестов. Сейчас санкций за это нет, но трудового мигранта можно оштрафовать на 5 тыс. руб. по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконную работу.

Сегодня иностранцы должны получать справки при получении разрешения на работу и временное проживание, патента или вида на жительство. Установленные законом для этого сроки разнятся в зависимости от категорий въезжающих. Трудовым мигрантам и иностранцам, меняющим цели пребывания после въезда, на это дается 30 дней со дня пересечения границы, а гражданам из стран ЕАЭС и беженцам — до 90 дней. В случае принятия поправок будет срок для всех категорий будет один — в течение 30 дней.