Швеция планирует ужесточить требования к получению гражданства

Швеция рассматривает возможность ужесточения требований к лицам, желающим получить гражданство страны. Необходимое время постоянного проживания на территории государства увеличится с пяти до восьми лет, обязательными станут прохождение теста на знание шведского языка и общей осведомленности о королевстве. Об этом журналистам сообщил министр по вопросам миграции Йохан Форссел.

«Гражданином можно было стать спустя пять лет проживания в стране, не зная при этом ни одного слова на шведском, не зная ничего о шведском обществе, даже не имея собственного источника дохода», — отметил он, добавив, что ныне действующие правила делают обретение гражданства слишком простым. При этом министр напомнил о недавнем скандале вокруг осужденного иранца, который стал гражданином Швеции, находясь в тюрьме и отбывая срок за убийство. Этот случай, по данным СМИ, и выступил триггером для ужесточения правительственной риторики в отношении мигрантов и их доступа к получению шведского гражданства.

Если шведский парламент одобрит предложенные требования, новые правила получения гражданства вступят в силу уже в июне.

Одним из ключевых изменений станет отказ в выдаче шведского паспорта осужденным преступникам на территории Швеции или их родного государства. Тем, кто уже отбыл наказание, теперь придется ждать семнадцать лет, вместо десяти, прежде чем они смогут подавать документы на получение гражданства королевства.

Обязательным будет и соблюдение так называемого «честного способа заработка на жизнь», который включает в себя отсутствие у заявителей долговых обязательств, судебных запретов и наркозависимости. Ежемесячный доход без учета налогов, для желающих получить шведское гражданство, должен составлять не менее двадцати тысяч крон, за исключением студентов и пенсионеров.

В декабре стало известно намерении Евросоюза заметно ужесточить контроль за нелегальной миграцией. 8 декабря министры внутренних дел стран—членов ЕС нашли компромисс сразу по двум законодательным инициативам, призванным ограничить потоки просителей убежища и перераспределить нагрузку, связанную с обработкой заявок. Сделать это в ЕС рассчитывают в том числе за счет отправки нежеланных гостей в третьи страны, которые Брюссель счел безопасными для мигрантов.

