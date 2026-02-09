Зенит добыл минимальную победу над самаркандским Динамо в Абу-Даби

Петербургский «Зенит» 9 февраля обыграл «Динамо» Самарканд из Узбекистана со счетом 1:0 в товарищеском матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Единственный мяч на 5-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда набрала 39 очков и занимает второе место, лидирует «Краснодар» (40 очков).

В предыдущем товарищеском матче «Зенит» потерпел сокрушительное поражение от «Краснодара»: встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды из столицы Кубани.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Зенит" получил оплеуху от конкурента».

Артемий Чулков