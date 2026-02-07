«Зенит» получил оплеуху от конкурента

ФК «Зенит» потерпел сокрушительное поражение от «Краснодара» на Зимнем кубке РПЛ, проходящем в Абу-Даби. И ладно бы команда Сергея Семака просто проиграла: на сборах результаты не так важны, но петербуржцы были разгромлены принципиальным соперником со счетом 3:0, а голы им забивали совсем юные игроки южан, только вышедшие из клубной академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Нино

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Нино

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игра в рамках Зимнего кубка Российской премьер-лиги, действующий обладатель которого, кстати, клуб из Петербурга, была для сине-бело-голубых уже второй на турнире. В первой они одолели московское «Динамо» 2:1 благодаря голам Александра Ерохина и Нино. Одним из самых заметных на поле в матче с «Динамо» был новичок «Зенита» Джон по фамилии Джон. В дуэли с «Краснодаром» он участия не принял, так как уехал в Бразилию улаживать семейные дела. Другой футболист, которого сватают в «Зенит», — форвард саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, выступавший на правах аренды за турецкий «Фенербахче», — еще не присоединился к команде. Хотя сообщают, что он уже прошел медосмотр и готов приступить к тренировкам в составе нового клуба. Колумбийца, которому 22 года, «Зенит» хочет арендовать у «Аль-Насра» до конца сезона, чтобы усилить атакующую линию. В ней остался один Александр Соболев, после того как клуб обменял аргентинского нападающего Лусиано на защитника ЦСКА Игоря Дивеева и продал в бразильский «Атлетико Минейро» колумбийца Матео Кассьерру.

Но все равно у «Зенита» есть состав, который может достойно представлять клуб в межсезонных турнирах. И на игру с «Краснодаром» Сергей Семак выпустил почти всех сильнейших. Не вышли на поле с первых минут только Дуглас Сантос и Вендел. И еще в воротах появился Евгений Латышонок, потерявший в этом сезоне статус первого номера из-за нестабильной игры: тренерский штаб предпочитал видеть на этой позиции Дениса Адамова. В матче с «Краснодаром» Латышонок не прибавил себе вистов, мягко говоря. Именно его ошибка на 34-й минуте привела к тому, что «быки» открыли счет. Удар со штрафного, назначенного в метрах сорока от ворот, голкипер «Зенита» отбил перед собой, и нигерийский форвард Мозес добил мяч в сетку. Почему-то Латышонок не выстроил в этом эпизоде «стенку». А «привез» штрафной к воротам команды Вильмар Барриос, выходящий сейчас на поле с капитанской повязкой. Он совершил два фола подряд, один из которых и привел к голу в ворота «Зенита».

При этом нельзя сказать, что петербуржцы уступали «Краснодару» по игре в первом тайме. Они больше держали мяч, создавали угрозы, только забить гол было некому. Один из моментов не реализовал Александр Соболев, не сумевший замкнуть передачу партнера на дальней штанге. Соболев вообще был одним из самых заметных у «Зенита». Это говорит о том, что остальные сыграли неважно.

Во втором тайме зрители, заполнившие стадион «Аль-Нахайян», — а в ОАЭ в это время любит съезжаться весь цвет российского футбола в лице его руководителей, тренеров, агентов, экспертов и их сопровождающих не только мужского пола, — ждали захватывающей борьбы, но «Краснодар» быстро убил интригу, забив два гола. Причем у южан отличились юные игроки: 18-летний защитник Артем Хмарин и 17-летний нападающий Эльдар Гусейнов. Эти мячи пропустил уже голкипер Адамов, который не смог исправить ошибки партнеров и при обороне своих ворот. В атаке у «Зенита» тоже ничего получалось, хотя по ходу второго тайма на поле вышли и Вендел, и Дуглас Сантос. Также Семак бросил в бой группу молодых игроков. Но они растворились, потому что игра у «Зенита» к тому времени пропала и настроение у тех, кто находился на поле, было на нуле при счете 0:3. Это еще у «Краснодара» не играл ведущий форвард Джон Кордоба, один из лучших бомбардиров чемпионата России. Будь он в составе, защите «Зенита» пришлось бы еще сложнее.

Сергей Семак, главный тренер петербургской команды, был после матча расстроен. Сказал, что не все еще в оптимальной форме, надо сыгрываться в обороне, где появился Дивеев, и не допускать тех ошибок, которые допускали игроки «Зенита» в этом матче.

По результату встречи с «Краснодаром» не нужно делать глобальных выводов, на сборах случается всякое, к тому же игроки «под нагрузками» — поражение неприятно в том плане, что проиграли основному конкуренту («быки» опережают зенитовцев после 18 туров чемпионата России на очко), и проиграли крупно. На Зимнем кубке РПЛ «Зениту» осталось провести один матч, против ЦСКА 10 февраля. До этого, 9 февраля, сине-бело-голубые еще померятся силами с самаркандским «Динамо», а на 17-е число снова запланирован матч с «Краснодаром». Так что у игроков «Зенита» будет шанс взять реванш. В том числе у тех, кто пополнит состав клуба этой зимой.

Кирилл Легков