Мэрия Воронежа хочет снести 113 самовольных построек

По состоянию на 9 февраля в плане работы управления административно-технического контроля мэрии Воронежа по сносу самовольных построек в 2026 году уже учтено 113 объектов. Лимиты бюджетных обязательств эти цели доведены до ведомства, и их объем вдвое превышает финансирование прошлого года. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал руководитель управления Виталий Черемушкин.

«Объекты разноплановые, начиная от торговых до жилых, до гаражей и сараев на территории города. Комплексная проверка проводится по каждому — все объекты, которые заходят по уведомлению в наше управление, рассматриваются на межведомственной комиссии. Безусловно, мы стараемся экономить бюджетные средства и понуждать владельцев сносить за свой счет незаконные объекты. Почему? Во-первых, это экономия, а во-вторых — понуждение, которое является ярким примером для тех же недобросовестных предпринимателей»,— пояснил журналистам господин Черемушкин.

По словам Виталия Черемушкина, значительное увеличение количества сносимых объектов связано с активной реализацией поручения губернатора Воронежской области Александра Гусева по решению вопросов эффективности использования земельных ресурсов на территории города.

«Сейчас очень серьезная тема по лодочным станциям. У нас есть лодочный кооператив “Чайка” в Железнодорожном районе. В марте будем уже сносить десять самовольных капитальных строений, которые за территорией кооператива»,— рассказал господин Черемушкин.

За 2025 год в Воронеже было снесено 68 самовольных построек, из которых 18 снесли владельцы самостоятельно, что позволило сэкономить бюджету 4 млн руб. Фактические затраты муниципалитета на принудительный снос составили 2,5 млн руб. В разговоре с журналистами руководитель управления назвал наиболее примечательными снос кафе «Азия» на улице Хользунова и кафе «Оскар» на улице 9 Января.

Также на совещании прозвучало, что в прошлом году управлением был организован снос 78 нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе 14 — с придомовых территорий многоквартирных домов. Обеспечен демонтаж трех ярмарочных площадок (силами организаторов, без затрат бюджета города), разрешительная документация на размещение которых была отменена. Понуждение субъектов торговли также привело к добровольному демонтажу 49 НТО, что позволило обеспечить экономию бюджетных средств 3,5 млн руб. Фактические затраты на принудительный снос 29 НТО составили 988 тыс. руб. По состоянию на 9 февраля в реестре незаконных НТО учтены пять объектов, выявленные в январе.

«Проблемной практикой остается то, что с муниципальной земли часть незаконных НТО переместилась на территорию многоквартирных жилых домов. Для этого мы внесли поправки и изменения, дополнения в правила благоустройства города, которые уже вступили в законную силу с 1 сентября 2025 года, и начинаем теперь работу в том числе по данным территориям»,— прокомментировал руководитель управления.

В первом полугодии 2025-го муниципалитету удалось полностью убрать с территории города все незаконные объекты мобильной торговли — автолавки. Помимо этого, за минувший год обследовали и признали брошенными 1 075 транспортных средств (ТС). Из них 728 перемещены владельцами добровольно, 250 отправлены принудительно на площадку на улице Землячки. В план принудительного перемещения на 2026 год включены 122 ТС.

Для восполнения затрат бюджета ведется взыскание с владельцев неосновательного обогащения за период незаконного размещения НТО и автолавок, а также расходов бюджета на принудительный демонтаж и перемещение объектов. По информации господина Черемушкина, в 2025 году поступления составили 5 млн руб., компенсировать около 60% от общей суммы фактических расходов на деятельность управления (8,8 млн руб.).

В середине января «Ъ-Черноземье» сообщал, что 19-й Апелляционный арбитражный суд подтвердил снос ресторана «Ярды Superbar», расположенного на Петровской набережной в Воронеже. Вышестоящая инстанция поддержала решение регионального арбитража, который ранее удовлетворил иск мэрии и признал постройки индивидуального предпринимателя Юсифа Халилова самовольными.

