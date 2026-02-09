В файлах Эпштейна нашли данные о заказе более 1 тыс. литров серной кислоты

Американский финансист Джеффри Эпштейн заказал в 2018 году 330 галлонов (более 1,2 тыс. л) серной кислоты. Это следует из опубликованных Минюстом США файлов по делу (.pdf).

6 декабря 2018 года связанная с Эпштейном компания LSJE LLC запросила у Gemini Seawater Systems шесть 55-галлоновых бочек серной кислоты на почти $5 тыс. с доставкой на частный остров финансиста Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. В сумму входят расходы на топливо и страховку для транспортировки. Компания также запросила «материалы для датчиков проводимости, замену pH и кабеля для установки обратного осмоса (метод глубокой очистки воды)».

Всего в файлах по делу Эпштейна можно найти 26 документов с упоминанием серной кислоты. Речь о веществе чаще всего идет в контексте опреснения воды на острове. В одной из переписок (.pdf) от 2017 года сотрудница Эпштейна Дафна Уоллес писала, что для опреснения воды на остров необходимо доставить две 55-галлоновые бочки серной кислоты. Последний раз, по ее словам, химикат заказывали в сентябре 2015 года.

В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сутенерстве и секс-торговле, в частности, во время вечеринок на его острове. В том же году финансист покончил с собой в тюремной камере. После его смерти в обществе распространились теории заговора о том, что Эпштейна могли убить, чтобы скрыть информацию о его якобы влиятельных клиентах.

30 января этого года Минюст США обнародовал 3 млн файлов по делу Джеффри Эпштейна. С учетом прошлых публикаций по этому делу опубликовано уже 3,5 млн документов. В них упоминаются имена президента США Дональда Трампа, 42-го американского президента Билла Клинтона, бывшего принца Эндрю, миллиардера Илона Маска, музыканта Мика Джаггера и других.

Подробности — в материале «Ъ» «Секретные файлы выставили на всеобщее обозрение».